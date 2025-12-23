Скидки
Кевин Дюрант объяснил, почему испытывает глубокое уважение к Николе Йокичу

Кевин Дюрант объяснил, почему испытывает глубокое уважение к Николе Йокичу
37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант объяснил, почему испытывает уважение к 30-летнему лидеру колорадской команды «Денвер Наггетс» сербу Николе Йокичу.

«Мне нравится, как Йокич подходит к игре. Многие могут сейчас со мной не согласиться, но я чувствую, что у нас схожий менталитет в отношении работы, самой игры. И чувствую это издалека. Поэтому я всегда испытываю к нему уважение», — приводит слова Дюранта портал Basketball Network.

Никола в текущем сезоне лиге принял участие в 27 матчах. В среднем за игру Йокич набирает 29,4 очка, делает 12,1 подбора, отдаёт 10,7 передачи, а также совершает 1,4 перехвата.

