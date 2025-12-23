«И тут Дёмин включился». В США оценили игру россиянина в матче с «Торонто»

Американский журналист Эрик Слэйтер разобрал игру россиянина Егора Дёмина в матче «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс» (96:81). Российский разыгрывающий «Бруклина» в этой встрече набрал 16 очков, пять подборов и три передачи.

«Егор Дёмин стал тем парнем, который по-настоящему взял на себя инициативу в концовке этой игры, потому что «Рэпторс» угрожали камбэком. Они совершили рывок в конце третьей четверти и даже вышли вперёд на два очка за 10 минут до конца четвёртой. И тут Егор Дёмин включился. Он забросил самые важные мячи в матче. На его счету три трёхочковых в четвёртой четверти, причём очень дальних. После того как «Рэпторс» повели «+2», «Нетс» выдали рывок 17:4 и полностью захватили контроль над игрой.

Егор попал из-за дуги, чтобы вернуть лидерство, затем ещё раз, чтобы упрочить его, а в самой концовке забросил снова, чтобы окончательно снять вопросы. Это были сложные броски: первые два — трёхочковые после дриблинга с дистанции в четыре-пять футов [около 1,5 метров] от дуги, а затем попал из угла», — сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

