Дубай Баскетбол — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол Новости

«И тут Дёмин включился». В США оценили игру россиянина в матче с «Торонто»
Американский журналист Эрик Слэйтер разобрал игру россиянина Егора Дёмина в матче «Бруклин Нетс» и «Торонто Рэпторс» (96:81). Российский разыгрывающий «Бруклина» в этой встрече набрал 16 очков, пять подборов и три передачи.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 81
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 24, Клауни - 19, Дёмин - 16, Клэкстон - 12, Шарп - 8, Траоре - 8, Мэнн - 5, Уильямс - 2, Мартин - 2, Вульф, Пауэлл, Уилсон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Куикли - 17, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Агбаджи - 7, Барнс - 6, Мамукелашвили - 4, Баттл - 4, Дик - 3, Пёлтль - 2, Шид - 2, Темпл

«Егор Дёмин стал тем парнем, который по-настоящему взял на себя инициативу в концовке этой игры, потому что «Рэпторс» угрожали камбэком. Они совершили рывок в конце третьей четверти и даже вышли вперёд на два очка за 10 минут до конца четвёртой. И тут Егор Дёмин включился. Он забросил самые важные мячи в матче. На его счету три трёхочковых в четвёртой четверти, причём очень дальних. После того как «Рэпторс» повели «+2», «Нетс» выдали рывок 17:4 и полностью захватили контроль над игрой.

Егор попал из-за дуги, чтобы вернуть лидерство, затем ещё раз, чтобы упрочить его, а в самой концовке забросил снова, чтобы окончательно снять вопросы. Это были сложные броски: первые два — трёхочковые после дриблинга с дистанции в четыре-пять футов [около 1,5 метров] от дуги, а затем попал из угла», — сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

