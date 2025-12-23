Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Мы видим это постоянно». Эксперт указал на характерную черту Егора Дёмина

Комментарии

Журналист Эрик Слэйтер поделился мнением о выступлении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Торонто Рэпторс» (96:81). Российский спортсмен в этой встрече набрал 16 очков, пять подборов и три передачи.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 81
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 24, Клауни - 19, Дёмин - 16, Клэкстон - 12, Шарп - 8, Траоре - 8, Мэнн - 5, Уильямс - 2, Мартин - 2, Вульф, Пауэлл, Уилсон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Куикли - 17, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Агбаджи - 7, Барнс - 6, Мамукелашвили - 4, Баттл - 4, Дик - 3, Пёлтль - 2, Шид - 2, Темпл

«Мы видим это в исполнении Егора постоянно: у него есть талант забивать важные мячи в ответственные моменты. Он явно уже показывал это ранее, забросив тот важнейший трёхочковый в матче с «Кавальерс» в начале сезона», у него был важный бросок с «Мэджик», попадание в Бостоне, которое вывело «Нетс» вперёд за четыре-пять минут до конца. Егор показывает, что он не боится момента, по крайней мере, с точки зрения реализации бросков. Для 19-летнего новичка это очень большое достижение», – сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

