«Не стал той «машиной». В США высказались о Егоре Дёмине после матча с «Торонто»

Журналист портала Sports Illustrated Колин Симмонс проанализировал выступление российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в победном матче с «Торонто Рэпторс» (96:81).

«Егор Дёмин стал главной звездой матча не потому, что установил какие-то личные рекорды в карьере, а благодаря тому, насколько хладнокровно действовал и как влиял на игру за пределами статистического протокола. Восьмой номер драфта набрал в этой встрече 16 очков, сделал пять подборов, три передачи и два перехвата. Он реализовал 50% бросков с игры и 60% трёхочковых, при этом 8 из 10 его попыток были нанесены из-за дуги.

В последних трёх матчах Дёмин набирает в среднем 15,7 очка, 3,3 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата за игру. Несмотря на то что его выбирали за навыки плеймейкера, Дёмин не стал той «машиной по раздаче ассистов», которой его многие представляли, но это не обязательно плохо. Из-за того, что он оказался более нацеленным на кольцо скорером, чем ожидалось перед началом сезона, у него стало меньше возможностей для передач, и он чаще ищет варианты для собственного броска», — говорится в материале Симмонса.

