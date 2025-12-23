Скидки
Жальгирис Каунас — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Не стал той «машиной». В США высказались о Егоре Дёмине после матча с «Торонто»

«Не стал той «машиной». В США высказались о Егоре Дёмине после матча с «Торонто»
Журналист портала Sports Illustrated Колин Симмонс проанализировал выступление российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в победном матче с «Торонто Рэпторс» (96:81).

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 81
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 24, Клауни - 19, Дёмин - 16, Клэкстон - 12, Шарп - 8, Траоре - 8, Мэнн - 5, Уильямс - 2, Мартин - 2, Вульф, Пауэлл, Уилсон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Куикли - 17, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Агбаджи - 7, Барнс - 6, Мамукелашвили - 4, Баттл - 4, Дик - 3, Пёлтль - 2, Шид - 2, Темпл

«Егор Дёмин стал главной звездой матча не потому, что установил какие-то личные рекорды в карьере, а благодаря тому, насколько хладнокровно действовал и как влиял на игру за пределами статистического протокола. Восьмой номер драфта набрал в этой встрече 16 очков, сделал пять подборов, три передачи и два перехвата. Он реализовал 50% бросков с игры и 60% трёхочковых, при этом 8 из 10 его попыток были нанесены из-за дуги.

В последних трёх матчах Дёмин набирает в среднем 15,7 очка, 3,3 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата за игру. Несмотря на то что его выбирали за навыки плеймейкера, Дёмин не стал той «машиной по раздаче ассистов», которой его многие представляли, но это не обязательно плохо. Из-за того, что он оказался более нацеленным на кольцо скорером, чем ожидалось перед началом сезона, у него стало меньше возможностей для передач, и он чаще ищет варианты для собственного броска», — говорится в материале Симмонса.

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца:

