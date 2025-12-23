Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Это нужно исправлять». Эксперт указал, над чем должен работать Егор Дёмин

«Это нужно исправлять». Эксперт указал, над чем должен работать Егор Дёмин
Эксперт и обозреватель Эрик Слэйтер высказался о выступлении российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче с «Торонто Рэпторс» (96:81).

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 81
Торонто Рэпторс
Торонто
Бруклин Нетс: Портер - 24, Клауни - 19, Дёмин - 16, Клэкстон - 12, Шарп - 8, Траоре - 8, Мэнн - 5, Уильямс - 2, Мартин - 2, Вульф, Пауэлл, Уилсон
Торонто Рэпторс: Ингрэм - 19, Куикли - 17, Уолтер - 9, Мюррей-Бойлс - 8, Агбаджи - 7, Барнс - 6, Мамукелашвили - 4, Баттл - 4, Дик - 3, Пёлтль - 2, Шид - 2, Темпл

«Егор закончил матч с 16 очками, пятью подборами и тремя передачами. Да, было четыре потери, это нужно исправлять, но он реализовал 6 из 10 бросков с игры и четыре из восьми трёхочковых. Его показатель «плюс-минус» составил «+24» за 30 минут на паркете. Егор показал отличные задатки скорера на всех трёх уровнях. Было приятно видеть уверенность, с которой он реализовал три из четырёх дальних попыток в четвёртой четверти. Также он реализовал обе свои двухочковые попытки. Хотелось бы видеть больше проходов, но у него был отличный момент, когда он инициировал контакт и завершил атаку полукрюком в движении у кольца. Также он здорово исполнил бросок со средней дистанции после пик-н-ролла», – сказал Слэйтер на канале Locked on Nets в YouTube.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

