Главная Баскетбол Новости

Нью-Орлеан Пеликанс — Даллас Маверикс, результат матча 23 декабря 2025, счет 119:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

35 очков и дабл-дабл Энтони Дэвиса не помогли «Далласу» уйти от поражения с «Нью-Орлеаном»
Комментарии

В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:113.

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
119 : 113
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 24, Куин - 19, Бей - 19, Пул - 14, Фирс - 12, Мёрфи - 11, Джонс - 9, Альварадо - 6, Маткович - 5, Джордан, Пиви, Мисси, Хоукинс, Луни
Даллас Маверикс: Дэвис - 35, Томпсон - 20, Флэгг - 16, Маршалл - 15, Вашингтон - 8, Харди - 4, Нембард - 4, Уильямс - 4, Мартин - 4, Гэффорд - 3, Расселл, Пауэлл, Ирвинг, Келли

Самым результативным игроком матча стал центровой «Маверикс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — на его счету 35 очков и 17 подборов, а также два результативных паса. У «Пеликанс» лучшие показатели заработал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон — 24 очка, девять подборов и три результативные передачи.

Для «Нью-Орлеана» эта победа стала пятой подряд, до начала серии луизианцы были худшим клубом Западной конференции НБА. «Даллас» проиграл третий матч из последних четырёх.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
