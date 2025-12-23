35 очков и дабл-дабл Энтони Дэвиса не помогли «Далласу» уйти от поражения с «Нью-Орлеаном»

В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Даллас Маверикс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:113.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Маверикс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл — на его счету 35 очков и 17 подборов, а также два результативных паса. У «Пеликанс» лучшие показатели заработал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон — 24 очка, девять подборов и три результативные передачи.

Для «Нью-Орлеана» эта победа стала пятой подряд, до начала серии луизианцы были худшим клубом Западной конференции НБА. «Даллас» проиграл третий матч из последних четырёх.