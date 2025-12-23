Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Юту»

В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 135:112.

Самым результативными игроками матча стали набравшие по 27 очков финский тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен (также восемь подборов и один ассист) и канадский разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй (также шесть подборов и пять ассистов).

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 14 очков, 13 подборов и 13 результативных передач.