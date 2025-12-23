Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Юта Джаз, результат матча 23 декабря 2025, счет 135:112, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Юту»
Комментарии

В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 135:112.

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 112
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 21, Уотсон - 20, Джонсон - 20, Браун - 15, Йокич - 14, Валанчюнас - 12, Джонс - 3, Пикетт - 3, Строутер, Тайсон, Ннаджи
Юта Джаз: Маркканен - 27, Джордж - 20, Нуркич - 17, Сенсабо - 14, Бэйли - 10, Михайлюк - 6, Клейтон - 6, Хендрикс - 5, Филиповски - 5, Кольер - 2, Андерсон, Уильямс

Самым результативными игроками матча стали набравшие по 27 очков финский тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен (также восемь подборов и один ассист) и канадский разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй (также шесть подборов и пять ассистов).

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 14 очков, 13 подборов и 13 результативных передач.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android