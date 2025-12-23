Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» переиграть «Юту»
В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 135:112.
НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 112
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 21, Уотсон - 20, Джонсон - 20, Браун - 15, Йокич - 14, Валанчюнас - 12, Джонс - 3, Пикетт - 3, Строутер, Тайсон, Ннаджи
Юта Джаз: Маркканен - 27, Джордж - 20, Нуркич - 17, Сенсабо - 14, Бэйли - 10, Михайлюк - 6, Клейтон - 6, Хендрикс - 5, Филиповски - 5, Кольер - 2, Андерсон, Уильямс
Самым результативными игроками матча стали набравшие по 27 очков финский тяжёлый форвард «Юты» Лаури Маркканен (также восемь подборов и один ассист) и канадский разыгрывающий защитник «Денвера» Джамал Мюррэй (также шесть подборов и пять ассистов).
Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — на его счету 14 очков, 13 подборов и 13 результативных передач.
