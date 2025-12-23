26 очков Карри и 21 очко Батлера помогли «Голден Стэйт» победить «Орландо»
В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:97.
НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Батлер - 21, Муди - 20, Подзиемски - 16, Грин - 9, Пост - 8, Пэйтон II - 7, Мелтон - 4, Джексон-Дэвис - 4, Хилд - 3, Спенсер - 2, Куминга, Ричард, Сантос
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Бейн - 20, Блэк - 19, Ричардсон - 11, Картер - 9, Джонс - 7, Пенда - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Айзек - 1, Кэйн
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри — в его активе 26 очков, три подбора и шесть ассистов. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер набрал 21 очко при трёх подборах и трёх результативных передачах.
У «Орландо» лучшим с дабл-даблом стал тяжёлый форвард Паоло Банкеро — 21 очко, 12 подборов и семь передач.
