26 очков Карри и 21 очко Батлера помогли «Голден Стэйт» победить «Орландо»

В ночь с 22 на 23 декабря мск на паркете арены «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Орландо Мэджик». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 120:97.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри — в его активе 26 очков, три подбора и шесть ассистов. Его одноклубник лёгкий форвард Джимми Батлер набрал 21 очко при трёх подборах и трёх результативных передачах.

У «Орландо» лучшим с дабл-даблом стал тяжёлый форвард Паоло Банкеро — 21 очко, 12 подборов и семь передач.