В ночь с 22 на 23 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В его рамках прошли семь матчей регулярного чемпионата. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 23 декабря:

«Кливленд Кавальерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 139:132;

«Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» — 103:95;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Даллас Маверикс» — 119:113;

«Денвер Наггетс» — «Юта Джаз» — 135:112;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Мемфис Гриззлиз» — 119:103.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Орландо Мэджик» — 120:97;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Детройт Пистонс» — 102:110.

Видео: Игрок НБА Карл-Энтони Таунс подарил Исламу Махачеву своё джерси