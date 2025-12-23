Сегодня, 23 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого можно будет увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

WINLINE Basket Cup. Расписание на 23 декабря:

19:30 — «Зенит» — «Игокеа».

«Зенит» и «Игокеа» выступают в группе B. Клуб из Санкт-Петербурга к настоящему моменту одержал две победы и потерпел одно поражение. Команда из Боснии и Герцеговины потерпела два поражения.

Ранее защитник «Зенита» Владислав Емченко рассказал о настрое команды на предстоящий матч.

