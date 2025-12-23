Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей Winline Basket Cup — 2025/2026 на 23 декабря

Basket Cup: расписание на 23 декабря
Комментарии

Сегодня, 23 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоится очередной игровой день, в рамках которого можно будет увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

WINLINE Basket Cup. Расписание на 23 декабря:

19:30 — «Зенит» — «Игокеа».

«Зенит» и «Игокеа» выступают в группе B. Клуб из Санкт-Петербурга к настоящему моменту одержал две победы и потерпел одно поражение. Команда из Боснии и Герцеговины потерпела два поражения.

Календарь Basket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Basket Cup сезона-2025/2026

Ранее защитник «Зенита» Владислав Емченко рассказал о настрое команды на предстоящий матч.

Емченко рассказал о настрое «Зенита» на «Игокеа» после поражения от УНИКСа

