Евролига: расписание матчей на 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, в Евролиге состоится очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола в общей сложности смогут посмотреть семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Евролига. Матчи на 23 декабря:

19:00 мск — «Дубай» — «Олимпия»;

20:45 мск — «Фенербахче» — «Барселона»;

21:00 мск — «Жальгирис» — «Панатинаикос»;

21:30 мск — «Бавария» — «Хапоэль» Тель-Авив;

22:00 мск — «Валенсия» — «Баскония»;

22:45 мск — «Париж» — «Црвена Звезда»;

22:45 мск — АСВЕЛ — «Анадолу Эфес».

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (12 побед и пять поражений). На второй строчке располагается «Барселона», у которой тот же показатель побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (11 побед и шесть поражений).

