«Фенербахче» — «Барселона»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

Во вторник, 23 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием действующего чемпиона турнира «Фенербахче» из Стамбула с «Барселоной». Матч начнётся в 20:45 мск.

«Фенербахче» после 16 матчей регулярного чемпионата нынешнего сезона занимает пятое место в турнирной таблице, одержав 10 побед при шести поражениях.

Каталонцы располагаются на второй строчке и идут на серии из пяти побед. У них в 17 матчах 12 выигранных и пять проигранных встреч.