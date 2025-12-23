«Жальгирис» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

«Жальгирис» Каунас — «Панатинаикос» Афины: во сколько начало матча Евролиги, где смотреть трансляцию

Комментарии

Во вторник, 23 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ждёт встреча с участием литовского клуба «Жальгирис» из Каунаса с афинским «Панатинаикосом». Матч начнётся в 21:00 мск.

Права на трансляцию матча Евролиги «Жальгирис» — «Панатинаикос» в России принадлежат Okko.
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Литовцы начали сезон с трёх побед кряду, но затем допустили несколько серий поражений и теперь располагаются на седьмом месте в турнирной таблице, выиграв 10 матчей при семи поражениях.

«Панатинаикос» в 17 матчах одержал 11 побед при шести поражениях и располагается на четвёртой строчке.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
