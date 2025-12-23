Еврокубок: расписание матчей на 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдёт один матч. Предлагаем ознакомиться с его расписанием.
Еврокубок. Расписание на 23 декабря:
20:00 мск — «Хемниц 99» – «Бешикташ».
Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.
Ранее президент РФБ Андрей Кириленко высказался о сокращении бюджетов в российском баскетболе на фоне изменений в налоговом законодательстве по отношению выплат букмекерских контор.
