Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 23 декабря

Еврокубок: расписание матчей на 23 декабря
Во вторник, 23 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдёт один матч. Предлагаем ознакомиться с его расписанием.

Еврокубок. Расписание на 23 декабря:

20:00 мск — «Хемниц 99» – «Бешикташ».

Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко высказался о сокращении бюджетов в российском баскетболе на фоне изменений в налоговом законодательстве по отношению выплат букмекерских контор.

«2026-й будет сложным». Кириленко подтвердил сокращение бюджетов в российском баскетболе

Главные спортивные новости дня:

