Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Портал указал на компонент, в котором Егор Дёмин добился прогресса

Комментарии

Баскетбольный портал Nets Film Room отметил, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин начинает прибавлять в защите без мяча. Nets Film Room подчеркнул способность россиянина играть на перехватах и рост эффективности в обороне в последних матчах.

«Егор начинает заметно прогрессировать в командной защите: в прошлом матче он дважды перехватил мяч, читая передачи соперников. В этом сезоне он входит в 83-й процентиль по «стопам» и в трёх из четырёх последних игр делал по два перехвата. Однако в защите один на один у него пока остаются проблемы: когда он активно мешает броску, соперники реализуют их на 4,8% чаще обычного — это лишь восьмой процентиль», — говорится в материале портала.

Главные новости дня:

