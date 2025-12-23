Гилджес-Александер стал автором достижения, покорявшегося в НБА лишь Чемберлену
Поделиться
Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кому удалось набрать не менее 20 очков в 100 матчах подряд. Об этом информирует пресс-службе лиги. До него такой результат показывал только легендарный игрок Уилт Чемберлен.
НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 103
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 24, Митчелл - 16, Дорт - 13, Карлсон - 11, Уильямс - 11, Уоллес - 8, Джо - 5, Янгблад, Дженг, Уиггинс, Барнхайзер
Мемфис Гриззлиз: Колдуэлл-Поуп - 16, Кауард - 16, Спенсер - 14, Уэллс - 12, Джексон - 11, Ландейл - 11, Альдама - 9, Проспер - 8, Джексон - 6, Уильямс Мл., Джамай, Колоко
Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Мемфис Гриззлиз» 27-летний канадский спортсмен оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и сделав 10 подборов. Также игрок отдал восемь результативных передач. «Оклахома» одержала победу со счётом 119:103.
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 23 декабря 2025
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:26
-
11:03
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:55
-
08:48
-
08:39
-
08:30
-
08:20
-
07:40
-
07:31
-
07:00
-
06:33
-
00:31
-
00:14
- 22 декабря 2025
-
23:53
-
23:47
-
22:48
-
22:12
-
21:55
-
20:58
-
20:48
-
19:56
-
19:06
-
19:00
-
18:37
-
18:00
-
17:47
-
16:33
-
15:37
-
15:13