Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилджес-Александер стал автором достижения, покорявшегося в НБА лишь Чемберлену

Гилджес-Александер стал автором достижения, покорявшегося в НБА лишь Чемберлену
Комментарии

Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кому удалось набрать не менее 20 очков в 100 матчах подряд. Об этом информирует пресс-службе лиги. До него такой результат показывал только легендарный игрок Уилт Чемберлен.

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 103
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Уильямс - 24, Митчелл - 16, Дорт - 13, Карлсон - 11, Уильямс - 11, Уоллес - 8, Джо - 5, Янгблад, Дженг, Уиггинс, Барнхайзер
Мемфис Гриззлиз: Колдуэлл-Поуп - 16, Кауард - 16, Спенсер - 14, Уэллс - 12, Джексон - 11, Ландейл - 11, Альдама - 9, Проспер - 8, Джексон - 6, Уильямс Мл., Джамай, Колоко

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Мемфис Гриззлиз» 27-летний канадский спортсмен оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и сделав 10 подборов. Также игрок отдал восемь результативных передач. «Оклахома» одержала победу со счётом 119:103.

Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 23 декабря

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android