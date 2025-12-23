Гилджес-Александер стал автором достижения, покорявшегося в НБА лишь Чемберлену

Канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал вторым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), кому удалось набрать не менее 20 очков в 100 матчах подряд. Об этом информирует пресс-службе лиги. До него такой результат показывал только легендарный игрок Уилт Чемберлен.

Напомним, в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Мемфис Гриззлиз» 27-летний канадский спортсмен оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и сделав 10 подборов. Также игрок отдал восемь результативных передач. «Оклахома» одержала победу со счётом 119:103.

