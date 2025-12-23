Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Партизан» объявил имя нового главного тренера

«Партизан» объявил имя нового главного тренера
Комментарии

56-летний испанский специалист Жоан Пеньярройя назначен главным тренером «Партизана». Об этом информирует пресс-служба белградского клуба.

Ранее Пеньярройя возглавлял такие команды, как «Барселона», «Баскония», «Валенсия», «Сан-Пабло Бургос» и другие. В тренерский штаб вместе с Пеньярройей вошёл Урош Драгичевич.

«Жоан, добро пожаловать в «Партизан»!» — отметили на сайте клуба.

Недавно пост главного тренера «Партизана» оставил Желько Обрадович. В настоящий момент сербский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе шесть побед при 11 поражениях.

Материалы по теме
«Партизан» предлагал контракт Билли Бэрону в феврале 2022 года. «Зенит» не дал согласия

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android