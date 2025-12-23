«Партизан» объявил имя нового главного тренера

56-летний испанский специалист Жоан Пеньярройя назначен главным тренером «Партизана». Об этом информирует пресс-служба белградского клуба.

Ранее Пеньярройя возглавлял такие команды, как «Барселона», «Баскония», «Валенсия», «Сан-Пабло Бургос» и другие. В тренерский штаб вместе с Пеньярройей вошёл Урош Драгичевич.

«Жоан, добро пожаловать в «Партизан»!» — отметили на сайте клуба.

Недавно пост главного тренера «Партизана» оставил Желько Обрадович. В настоящий момент сербский клуб занимает 17-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе шесть побед при 11 поражениях.

