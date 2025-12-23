Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Эксперт — о новичках «Бруклина»: похоже, будущих звёзд нет

Эксперт — о новичках «Бруклина»: похоже, будущих звёзд нет
Аналитик американских изданий NetsWire и USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о составе команды НБА «Бруклин Нетс». Эксперт проанализировал интеграцию новичков в систему главного тренера Жорди Фернандеса.

«Бруклин Нетс» официально начал свою последнюю перестройку два лета назад, когда отправил Микала Бриджеса в «Нью-Йорк Никс» в обмен на множество пиков первого раунда. С тех пор «Бруклин» ясно дал понять, что делает ставку на драфт в надежде получить свою следующую звезду франшизы, но класс 2025 года, похоже, не демонстрирует будущих звёзд.

Пять пиков первого раунда «Нетс» из класса 2025 года — защитник Егор Дёмин (восьмой номер), защитник Нолан Траоре (19-й), форвард Дрейк Пауэлл (22-й, получен в результате обмена из «Атланты Хоукс»), защитник Бен Сараф (26-й) и форвард Дэнни Вульф (27-й) — показали проблески того, что эксперты видели в ходе преддрафтового процесса. На момент написания статьи кажется, что Дёмин, Пауэлл и Вульф пробились в ротацию главного тренера Жорди Фернандеса, что является отличным знаком для их развития», — говорится в материале аналитика.

Главные новости дня:

