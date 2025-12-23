Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Он хочет знать, что сделал не так». Эксперт из США — о Егоре Дёмине

Американская журналистка и эксперт Меган Триплетт поделилась мнением об отношении российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина к критике и его профессиональном росте под руководством главного тренера Жорди Фернандеса.

«Я сужу по тому, что нам говорили о Егоре на протяжении всего сезона: он из тех парней, которые задают много вопросов, а затем реагируют на ответы. Он хочет знать, что сделал не так, в чём ошибся, а затем получить время, чтобы это исправить.

Думаю, мы в очередной раз увидели, как Егор, будучи новичком, учится, старается расти и развиваться. Мы знаем, что он доверяет Жорди Фернандесу, и даже когда тренер предъявляет ему претензии или бросает вызов, Егор хочет стать лучше.

Уверена, он наверняка записал что-то в тот блокнот — мы же знаем, что он ведёт записи, у него их несколько. Поэтому я не сомневаюсь: когда Егору бросают подобный вызов, как мы видели пару игр назад, он выходит и отвечает на него», — сказала Триплетт в эфире YESNetwork.

