«Нечего и говорить». Главный тренер «Игокеа» оценил уровень Basket Cup

Главный тренер боснийского клуба «Игокеа» Ненад Стефанович поделился мнением об уровне внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup. Сегодня, 23 декабря, «Игокеа» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Игокеа Лакташи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нечего и говорить — он точно на очень высоком уровне. Приятно немного попутешествовать, увидеть такие красивые города. Всё отлично — условия, отель и так далее, действительно всё на максимуме, как и в лиге АБА», — приводит слова Стефановича телеграм-канал «СБГ Daily».

«Зенит» и «Игокеа» выступают в группе B. Клуб из Санкт-Петербурга к настоящему моменту одержал две победы и потерпел одно поражение. Команда из Боснии и Герцеговины потерпела два поражения.

