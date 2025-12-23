Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Егор Дёмин выбрал стартовые пятёрки из величайших баскетболистов для игры NBA 2K

Егор Дёмин выбрал стартовые пятёрки из величайших баскетболистов для игры NBA 2K
Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о предпочтениях в симуляторе NBA 2K, представив две пятёрки: одну — из величайших игроков в истории и вторую — максимально сбалансированную для командной игры.

«Если говорить о величии, то на позицию разыгрывающего я бы выбрал Стефена Карри. Майкл Джордан — атакующий защитник, Коби Брайант — лёгкий форвард, Леброн Джеймс — тяжёлый форвард и Шак на позиции центрового.

Но если рассматривать состав с точки зрения командной «химии» и игрового баланса, то я бы поставил Джейсона Кидда на позицию первого номера, Карри — на второго, Майкла — на третьего. Тим Данкан был бы четвёртым, а Йокич — пятым», — сказал Дёмин на канале NBA 2K League в YouTube.

Егор Дёмин показал архивное видео с Тимофеем Мозговым:

