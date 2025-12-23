Егор Дёмин выбрал стартовые пятёрки из величайших баскетболистов для игры NBA 2K

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о предпочтениях в симуляторе NBA 2K, представив две пятёрки: одну — из величайших игроков в истории и вторую — максимально сбалансированную для командной игры.

«Если говорить о величии, то на позицию разыгрывающего я бы выбрал Стефена Карри. Майкл Джордан — атакующий защитник, Коби Брайант — лёгкий форвард, Леброн Джеймс — тяжёлый форвард и Шак на позиции центрового.

Но если рассматривать состав с точки зрения командной «химии» и игрового баланса, то я бы поставил Джейсона Кидда на позицию первого номера, Карри — на второго, Майкла — на третьего. Тим Данкан был бы четвёртым, а Йокич — пятым», — сказал Дёмин на канале NBA 2K League в YouTube.

