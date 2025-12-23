«Можно с уверенностью сказать». Аналитик из США упомянул Егора Дёмина

Аналитик американских изданий NetsWire и USA TODAY Шариф Филлипс-Китон оценил уровень молодых игроков «Бруклин Нетс», выделив среди новичков Егора Дёмина и Дэнни Вульфа.

«На данный момент в составе «Бруклина» шесть игроков в возрасте 21 года и моложе, при этом Клауни и Вульф — самые старшие среди этой молодёжи, обоим по 21 году. Что делает дискуссию вокруг молодых игроков «Нетс» интересной, так это тот факт, что их оценивают не только внутри коллектива, но и сравнивают с тем, как другие команды, находящиеся в процессе перестройки, справляются с поиском своих будущих ключевых исполнителей. Можно с уверенностью сказать, что Дёмин (9,0 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи) и Вульф (8,1 очка, 4,2 подбора, 1,8 передачи) являются лидерами среди новичков «Бруклина», в то время как Траоре, Пауэлл и Сараф отстают от них как минимум на шаг», – говорится в материале аналитика.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: