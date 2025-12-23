Стив Керр высказался о перепалке с Дрэймондом Грином во время матча

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об инциденте с участием форварда команды Дрэймонда Грина, который произошёл в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (120:97).

Во время тайм-аута между игроком и тренером произошёл эмоциональный обмен репликами, после чего Грин покинул скамейку и отправился в раздевалку.

«Очевидно, у нас возник спор. Я взял тайм-аут, потому что почувствовал, что мы немного потеряли концентрацию. Мы немного поговорили друг с другом, после чего он принял решение пойти в раздевалку, чтобы остыть. На этом всё. Это внутренняя ситуация, и мне больше нечего добавить», — сказал Керр на пресс-конференции.

На вопрос, может ли этот эпизод иметь последствия внутри команды, Керр ответил отрицательно:

«Нет. Команда готова двигаться дальше — это было видно по сегодняшней игре. Нам нужен Дрэймонд. Он чемпион. Мы давно вместе. Всё, что мы можем делать, — продолжать работать и становиться лучше. Считаю, что это был один из наших лучших матчей. Первая половина была великолепной, просто не шли броски. И, на мой взгляд, Дрэймонд сыграл отлично».

