Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Стив Керр высказался о перепалке с Дрэймондом Грином во время матча

Стив Керр высказался о перепалке с Дрэймондом Грином во время матча
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался об инциденте с участием форварда команды Дрэймонда Грина, который произошёл в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (120:97).

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Батлер - 21, Муди - 20, Подзиемски - 16, Грин - 9, Пост - 8, Пэйтон II - 7, Мелтон - 4, Джексон-Дэвис - 4, Хилд - 3, Спенсер - 2, Куминга, Ричард, Сантос
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Бейн - 20, Блэк - 19, Ричардсон - 11, Картер - 9, Джонс - 7, Пенда - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Айзек - 1, Кэйн

Во время тайм-аута между игроком и тренером произошёл эмоциональный обмен репликами, после чего Грин покинул скамейку и отправился в раздевалку.

«Очевидно, у нас возник спор. Я взял тайм-аут, потому что почувствовал, что мы немного потеряли концентрацию. Мы немного поговорили друг с другом, после чего он принял решение пойти в раздевалку, чтобы остыть. На этом всё. Это внутренняя ситуация, и мне больше нечего добавить», — сказал Керр на пресс-конференции.

На вопрос, может ли этот эпизод иметь последствия внутри команды, Керр ответил отрицательно:

«Нет. Команда готова двигаться дальше — это было видно по сегодняшней игре. Нам нужен Дрэймонд. Он чемпион. Мы давно вместе. Всё, что мы можем делать, — продолжать работать и становиться лучше. Считаю, что это был один из наших лучших матчей. Первая половина была великолепной, просто не шли броски. И, на мой взгляд, Дрэймонд сыграл отлично».

Результаты игрового дня НБА 23 декабря

Дрэймонд Грин вручил Стефену Карри золотую медаль ОИ-2024:

