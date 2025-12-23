Грин объяснил, почему покинул скамейку во время матча с «Орландо» после перепалки с Кером

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал инцидент, произошедший в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (120:97), когда он после эмоционального обмена репликами с главным тренером Стивом Керром отправился в раздевалку.

«Эмоции зашкаливали, и я решил, что лучше просто уйти. Не видел, как можно было бы разрядить обстановку, поэтому принял решение отойти в сторону — вот и всё», — сказал Грин на пресс-конференции.

По словам игрока, он был готов вернуться на площадку после паузы, однако тренерский штаб решил не выпускать его обратно.

«Я считал, что обязан быть рядом с партнёрами. Не собираюсь бросать своих товарищей по команде», — подчеркнул Дрэймонд.

