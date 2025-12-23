Скидки
Главная Баскетбол Новости

Грин объяснил, почему покинул скамейку во время матча с «Орландо» после перепалки с Кером

Грин объяснил, почему покинул скамейку во время матча с «Орландо» после перепалки с Кером
Комментарии

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал инцидент, произошедший в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» (120:97), когда он после эмоционального обмена репликами с главным тренером Стивом Керром отправился в раздевалку.

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
120 : 97
Орландо Мэджик
Орландо
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Батлер - 21, Муди - 20, Подзиемски - 16, Грин - 9, Пост - 8, Пэйтон II - 7, Мелтон - 4, Джексон-Дэвис - 4, Хилд - 3, Спенсер - 2, Куминга, Ричард, Сантос
Орландо Мэджик: Банкеро - 21, Бейн - 20, Блэк - 19, Ричардсон - 11, Картер - 9, Джонс - 7, Пенда - 5, Ховард - 2, Битадзе - 2, Айзек - 1, Кэйн

«Эмоции зашкаливали, и я решил, что лучше просто уйти. Не видел, как можно было бы разрядить обстановку, поэтому принял решение отойти в сторону — вот и всё», — сказал Грин на пресс-конференции.

По словам игрока, он был готов вернуться на площадку после паузы, однако тренерский штаб решил не выпускать его обратно.

«Я считал, что обязан быть рядом с партнёрами. Не собираюсь бросать своих товарищей по команде», — подчеркнул Дрэймонд.

Стив Керр высказался о перепалке с Дрэймондом Грином во время матча

Дрэймонд Грин вручил Стефену Карри золотую медаль ОИ-2024:

