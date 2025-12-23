Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Экс-игрок НБА Камерон Пэйн перешёл в «Партизан»

Американский разыгрывающий Кэмерон Пэйн стал игроком «Партизана». Об этом информирует пресс-служба сербской команды.

Пэйн был выбран 14-м номером на драфте НБА 2015 года. В прошлом сезоне он выступал за «Нью-Йорк Никс». Ранее спортсмен представлял такие клубы, как «Филадельфия Сиксерс», «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс» и «Оклахома-Сити Тандер». В общей сложности в НБА Пэйн отыграл 477 матчей. В настоящий момент ему 31 год.

«Кэмерон, добро пожаловать в Белград!» — говорится в сообщении клуба.

Ранее «Партизан» объявил имя нового главного тренера.

