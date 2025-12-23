Владимир Гомельский указал на причины сильной защиты ЦСКА

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно московского ЦСКА. У специалиста поинтересовались о причинах уверенной игры армейцев в защите.

– ЦСКА в последнее время пропустил 55 от «Пармы», 60 – от «Самары», 64 – от «Уралмаша» на выезде, 58 – от МБА-МАИ. В Европе это лучшая защита, с чем связаны такие показатели?

– Не надо сравнивать показатели команд, выступающих в разных лигах. Это некорректно. Защита ЦСКА стала гораздо более эффективной, так как баскетболисты и первой, и второй пятёрок хорошо знают друг друга, вовремя подстраховывают, отлично коммуницируют на площадке. Отдаю должное тренеру Пистиолису. Армейцы заставляют соперников чаще ошибаться или атаковать с активным сопротивлением, — написал Гомельский.

