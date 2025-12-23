Болельщики «Уралмаша» устроили карнавалы костюмов на матчах команды

Поддержка баскетбольного «Уралмаша» из Екатеринбурга вышла на новый уровень креативности. Группа фанатов команды, которая в шутку называет себя клоунами с паркета, превратила домашние матчи в карнавал костюмов.

Фото: Пресс-служба «Уралмаша»

На каждую игру они придумывают новый оригинальный образ. За сезон они успели предстать в новогоднем антураже, в стиле культового сериала «Бригада», в образах бояр и многих других.

Екатеринбургский «Уралмаш» находится на седьмом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. В активе команды шесть побед и девять поражений. Сейчас они находятся на серии из трёх поражений. Следующая встреча запланирована на завтра, 24 декабря, с саратовским «Автодором».

