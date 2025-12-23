Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богичевич рассказал о ключевой задаче «Автодора» перед матчем с «Уралмашем»

Богичевич рассказал о ключевой задаче «Автодора» перед матчем с «Уралмашем»
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уралмаш» — очень сильная команда, обладающая глубоким составом с опытными, обученными и атлетичными исполнителями на каждой позиции. Они играют с широкой ротацией и демонстрируют интенсивный баскетбол на протяжении всего матча. Как в последней встрече с «Бетсити Пармой», когда уральцы отыгрались с «-21» и были близки к победе в овертайме.

Это может стать проблемой для нас, потому что необходимо найти подходящую ротацию, чтобы соответствовать высокому ритму игры «Уралмаша». Безусловно, мы как всегда будем бороться и приложим все силы, чтобы провести хороший матч», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Материалы по теме
Молодой герой «Локо» и яркие представители топ-клубов. Выбирайте лучшего в Единой лиге
Рейтинг
Молодой герой «Локо» и яркие представители топ-клубов. Выбирайте лучшего в Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android