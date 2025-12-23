Богичевич рассказал о ключевой задаче «Автодора» перед матчем с «Уралмашем»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».
«Уралмаш» — очень сильная команда, обладающая глубоким составом с опытными, обученными и атлетичными исполнителями на каждой позиции. Они играют с широкой ротацией и демонстрируют интенсивный баскетбол на протяжении всего матча. Как в последней встрече с «Бетсити Пармой», когда уральцы отыгрались с «-21» и были близки к победе в овертайме.
Это может стать проблемой для нас, потому что необходимо найти подходящую ротацию, чтобы соответствовать высокому ритму игры «Уралмаша». Безусловно, мы как всегда будем бороться и приложим все силы, чтобы провести хороший матч», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.