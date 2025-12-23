Скидки
Баскетбол

Зак Лавин ожидает, что «Сакраменто» обменяет его до дедлайна — Ahn Fire Digital

Двукратный участник Матча всех звёзд НБА Зак Лавин ожидает, что клуб «Сакраменто Кингз» обменяет его в течение текущего сезона. Об этом сообщает источник Ahn Fire Digital.

По их информации, генеральный менеджер «Кингз» Скотт Перри, который невысоко оценивал игру Лавина ещё до прихода в клуб, считает защитные качества баскетболиста главной причиной слабой игры команды. «Сакраменто» занимает последнее место в Западной конференции с семью победами и 22 поражениями, несмотря на звёздный состав с Лавином, Домантасом Сабонисом, Демаром Дерозаном и Расселлом Уэстбруком.

Сам Лавин в настоящий момент восстанавливается после травмы лодыжки. В 23 матчах сезона лёгкий форвард набирает в среднем 20,2 очка, 3,0 подбора и 2,3 передачи за игру.

Среди потенциальных вариантов для обмена источники называют «Милуоки Бакс». Ранее интерес к баскетболисту проявляли «Лос-Анджелес Лейкерс», но сейчас этот вариант, как утверждается, не рассматривается. Контракт Лавина рассчитан на $ 47,5 млн в этом сезоне. На следующий сезон у него есть опцион на сумму $ 48,9 млн.

