Никола Йокич второй раз за сезон был признан лучшим игроком месяца в Западной конференции

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич во второй раз в этом сезоне был признан лучшим игроком месяца в Западной конференции. Фотографию с вручением награды опубликовал официальный аккаунт команды в социальной сети Х.

Николе Йокичу вручают награду Фото: Из социальных сетей «Денвера Наггетс»

Йокич стал первым игроком в истории франшизы «Наггетс», кто получил эту награду в шестой раз.

Сегодня, 23 декабря в 5:00 мск, Никола Йокич сыграл за «Денвер Наггетс» в матче с «Ютой Джаз» (135:112). Он набрал 26 очков, сделал 14 передач и совершил 10 подборов, оформив трипл-дабл.

В играх октября и ноября Йокич в среднем набирал 27 очков, делал 13 подборов и девять передач за матч.