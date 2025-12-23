Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Никола Йокич второй раз за сезон был признан лучшим игроком месяца в Западной конференции

Комментарии

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич во второй раз в этом сезоне был признан лучшим игроком месяца в Западной конференции. Фотографию с вручением награды опубликовал официальный аккаунт команды в социальной сети Х.

Николе Йокичу вручают награду

Фото: Из социальных сетей «Денвера Наггетс»

Йокич стал первым игроком в истории франшизы «Наггетс», кто получил эту награду в шестой раз.

Сегодня, 23 декабря в 5:00 мск, Никола Йокич сыграл за «Денвер Наггетс» в матче с «Ютой Джаз» (135:112). Он набрал 26 очков, сделал 14 передач и совершил 10 подборов, оформив трипл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
23 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
135 : 112
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Мюррэй - 27, Хардуэй-младший - 21, Уотсон - 20, Джонсон - 20, Браун - 15, Йокич - 14, Валанчюнас - 12, Джонс - 3, Пикетт - 3, Строутер, Тайсон, Ннаджи
Юта Джаз: Маркканен - 27, Джордж - 20, Нуркич - 17, Сенсабо - 14, Бэйли - 10, Михайлюк - 6, Клейтон - 6, Хендрикс - 5, Филиповски - 5, Кольер - 2, Андерсон, Уильямс

В играх октября и ноября Йокич в среднем набирал 27 очков, делал 13 подборов и девять передач за матч.

Комментарии
