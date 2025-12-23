Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

НБА опубликовала топ-10 самых просматриваемых игроков сезона

NBA Communications в социальной сети Х опубликовала статистику самых просматриваемых игроков в соцсетях лиги в этом сезоне. Первое место занял Лука Дончич из «Лос-Анджелес Лейкерс». Его показатели составили 845 млн просмотров. На второй позиции оказался центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма (708 млн).

Топ-10 самых просматриваемых игроков в соцсетях НБА в сезоне 2025/2026:

1. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс») — 845 млн.
2. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 708 млн.
3. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 703 млн.
4. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 641 млн.
5. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») — 496 млн.
6. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — 445 млн.
7. Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс») — 409 млн.
8. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — 331 млн.
9. Купер Флэгг («Даллас Маверикс») — 312 млн.
10. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — 304 млн.

