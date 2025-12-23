Леброн сравнил Гилджес-Александера с Джеймсом Харденом и рассказал, как его остановить

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, анализируя игру канадского разыгрывающего «Оклахомы» Шея Гилджес-Александера, провёл параллель с лучшими годами Джеймса Хардена в «Хьюстон Рокетс».

«Нужно не давать ему подойти к линии штрафного броска, а это сложно. Как я уже сказал, Шей использует эти углы, знает, как манипулировать игрой в свою пользу. Знает, что делать, а чего не делать. Он всегда ищет руки, локти и предплечья защитников в своей зоне.

Это Джеймс Харден, такой, каким был Джеймс, когда доминировал в «Хьюстоне». Поэтому чем больше вы пытаетесь удержать его от линии штрафного броска, тем лучше, потому что он будет реализовывать свои броски.

Его преданность игре, своему мастерству, команде — он всегда остаётся верен себе в этих вещах. Безжалостно последователен в тех невидимых вещах, которые я вижу, а вы, ребята, нет. Вероятно, есть ещё сотня вещей, которых я не вижу, но о которых он позаботился. Всё потому что он такой игрок», — приводит слова Леброна издание Essentially Sports.

В этом сезоне Гилджес-Александер в среднем выполняет 9,5 штрафных бросков за игру, что является третьим показателем в лиге после Луки Дончича и Дени Авдии. Под его руководством «Оклахома-Сити» возглавляет Западную конференцию.