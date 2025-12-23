Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Дубай — Олимпия, результат матча 19 декабря 2025, счет 99:92, Евролига-2025/2026

«Дубай» обыграл «Олимпию» в Евролиге
В Дубае, ОАЭ, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный одноимённый клуб и итальянская «Олимпия». Встреча завершилась победой «Дубая» со счётом 99:92.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
99 : 92
Олимпия
Милан, Италия
Дубай: Дангубич, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Шанлы, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Каменьяш
Олимпия: Манньон, Браун, Эллис, Букер, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Тоте, Данстон

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 25 очков и совершивший восемь подборов. 19 очков и девять передач на счету Маккинли Райта. 17 очков и восемь подборов на свой счёт записал Мфионду Кабенгеле.

В составе итальянской команды отличился Джош Небо, на счету которого 15 очков и четыре подбора. 14 очков набрал Шейвон Шилдс.

«Дубай» одержал вторую победу в Евролиге подряд. «Олимпия» потерпела второе поражение кряду.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
