«Дубай» обыграл «Олимпию» в Евролиге

В Дубае, ОАЭ, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный одноимённый клуб и итальянская «Олимпия». Встреча завершилась победой «Дубая» со счётом 99:92.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 25 очков и совершивший восемь подборов. 19 очков и девять передач на счету Маккинли Райта. 17 очков и восемь подборов на свой счёт записал Мфионду Кабенгеле.

В составе итальянской команды отличился Джош Небо, на счету которого 15 очков и четыре подбора. 14 очков набрал Шейвон Шилдс.

«Дубай» одержал вторую победу в Евролиге подряд. «Олимпия» потерпела второе поражение кряду.