«Зенит» — «Игокеа», результат матча 23 декабря 2025, счет 103:72, WINLINE Basket Cup – 2025/2026

«Зенит» разгромил боснийский клуб «Игокеа» в матче внутрисезонного турнира Единой лиги
В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором встречались местный «Зенит» и боснийская «Игокеа». Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 103:72.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 72
Игокеа
Лакташи
Зенит: Рэндольф - 21, Жбанов - 19, Шаманич - 15, Мартюк - 14, Фрейзер - 9, Димитриевич - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев
Игокеа: Рори - 15, Попович - 14, Милосавлевич - 8, Фаррахан - 8, Мустапич - 7, Антунович - 7, Тополович - 6, Еремич - 3, Илич - 2, Бесс - 2

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 21 очко и совершивший четыре подбора. 19 очков на счету Георгия Жбанова. Дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов оформил Андрей Мартюк.

В составе боснийской команды 15 очков и три передачи на свой счёт записал Ахмаад Рори. 14 очков и пять подборов на счету Николы Поповича.

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
