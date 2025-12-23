«Зенит» разгромил боснийский клуб «Игокеа» в матче внутрисезонного турнира Единой лиги

В Санкт-Петербурге завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором встречались местный «Зенит» и боснийская «Игокеа». Встреча завершилась крупной победой «Зенита» со счётом 103:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ливай Рэндольф, набравший 21 очко и совершивший четыре подбора. 19 очков на счету Георгия Жбанова. Дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов оформил Андрей Мартюк.

В составе боснийской команды 15 очков и три передачи на свой счёт записал Ахмаад Рори. 14 очков и пять подборов на счету Николы Поповича.