Сегодня, 23 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого можно было увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

WINLINE Basket Cup. Результаты 23 декабря:

«Зенит» — «Игокеа» — 103:72.

«Зенит» и «Игокеа» выступают в группе B. Клуб из Санкт-Петербурга к настоящему моменту одержал три победы и потерпел одно поражение. Команда из Боснии и Герцеговины потерпела три поражения.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы В. «Игокеа» располагается на четвёртой и последней строчке в квартете.