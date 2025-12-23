Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Basket Cup: результаты 23 декабря

Basket Cup: результаты 23 декабря
Сегодня, 23 декабря, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого можно было увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

WINLINE Basket Cup. Результаты 23 декабря:

«Зенит» — «Игокеа» — 103:72.

«Зенит» и «Игокеа» выступают в группе B. Клуб из Санкт-Петербурга к настоящему моменту одержал три победы и потерпел одно поражение. Команда из Боснии и Герцеговины потерпела три поражения.

Санкт-петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы В. «Игокеа» располагается на четвёртой и последней строчке в квартете.

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

