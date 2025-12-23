Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев может перейти в студенческую команду NCAA

Центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев близок к переходу в студенческий баскетбол США. Россиянин рекрутирован командой Университета Оклахомы «Оклахома Сунерс». Об этом сообщает инсайдер студенческого спорта Джефф Гудман.

Переход 23-летнего российского игрока стал возможен после того, как NCAA допустила его к выступлениям, а в составе «Сунерс» образовалось вакантное место. Ранее игрок команды Алек Блэйр принял решение сосредоточиться на карьере в бейсболе.

По информации источника, Елатонцев, двукратный обладатель звания лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ, должен быть доступен для дебюта в матче открытия конференции SEC 3 января с «Олё Мисс». В прошлом регулярном сезоне в составе «Локомотива-Кубань» он в среднем набирал семь очков, делал 4,4 подбора и 1,3 блок-шота за 20 минут на площадке.

В «Оклахоме» Елатонцев, рост которого составляет 210 см, усилит позицию центрового. По прогнозам ESPN, команда с текущим балансом 9-3 находится на грани попадания в турнирную сетку March Madness.