Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Барселона, результат матча 23 декабря 2025, счёт 72:71, Евролига-2025/2026

«Фенербахче» одолел «Барселону» в Евролиге
Комментарии

В Стамбуле (Турция) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный «Фенербахче» и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:71.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
72 : 71
Барселона
Барселона, Испания
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, Биберович, Холл, Жагар, Колсон, Берч
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Кейта, Парра

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тарик Биберович, набравший 16 очков и совершивший шесть подборов. Также 16 очков на свой счёт записал Тэйлен Хортон-Такер. 15 очков и три подбора на счету Уэйда Болдуина.

В составе испанской команды отличился Кевин Пантер, набравший 20 очков. 19 баллов на счету Дарио Брисуэлы.

«Фенербахче» одержал вторую подряд победу в Евролиге. «Барселона» потерпела первое поражение в последних шести встречах.

Новости. Баскетбол
