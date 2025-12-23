«Фенербахче» одолел «Барселону» в Евролиге

В Стамбуле (Турция) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный «Фенербахче» и испанская «Барселона». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 72:71.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тарик Биберович, набравший 16 очков и совершивший шесть подборов. Также 16 очков на свой счёт записал Тэйлен Хортон-Такер. 15 очков и три подбора на счету Уэйда Болдуина.

В составе испанской команды отличился Кевин Пантер, набравший 20 очков. 19 баллов на счету Дарио Брисуэлы.

«Фенербахче» одержал вторую подряд победу в Евролиге. «Барселона» потерпела первое поражение в последних шести встречах.