Дюрант вошёл в топ-3 игроков НБА по скорости набора очков, подборов и передач

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант вошёл в число трёх самых быстрых игроков в истории НБА, набравших 30 000 очков, 5000 подборов и 5000 передач. Ассист, отданный в матче с «Сакраменто Кингз» (125:124 ОТ), позволил ему достичь последней отметки.

Форвард стал третьим, кто преодолел этот рубеж по количеству сыгранных матчей, уступив только Майклу Джордану (960 игр) и Леброну Джеймсу (1107 игр). Также по ходу встречи он поднялся на 10-е место в списке лучших снайперов по реализации бросков с игры, опередив легенду «Хьюстона» Хакима Оладжьювона.

В текущем сезоне Дюрант в 23 матчах в среднем набирает 25,4 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи при 50% реализации бросков с игры и 44% с трёхочковой дистанции.