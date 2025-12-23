Дюрант вошёл в топ-3 игроков НБА по скорости набора очков, подборов и передач

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант вошёл в число трёх самых быстрых игроков в истории НБА, набравших 30 000 очков, 5000 подборов и 5000 передач. Ассист, отданный в матче с «Сакраменто Кингз» (125:124 ОТ), позволил ему достичь последней отметки.
Форвард стал третьим, кто преодолел этот рубеж по количеству сыгранных матчей, уступив только Майклу Джордану (960 игр) и Леброну Джеймсу (1107 игр). Также по ходу встречи он поднялся на 10-е место в списке лучших снайперов по реализации бросков с игры, опередив легенду «Хьюстона» Хакима Оладжьювона.
В текущем сезоне Дюрант в 23 матчах в среднем набирает 25,4 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи при 50% реализации бросков с игры и 44% с трёхочковой дистанции.
- 23 декабря 2025
-
22:57
-
22:54
-
22:35
-
22:30
-
21:59
-
21:19
-
21:10
-
21:03
-
21:03
-
20:00
-
19:45
-
19:39
-
18:48
-
17:51
-
17:43
-
16:58
-
16:49
-
16:10
-
15:29
-
15:03
-
14:16
-
14:03
-
13:30
-
13:18
-
12:30
-
12:16
-
12:00
-
11:26
-
11:03
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
08:55
-
08:48
-
08:39