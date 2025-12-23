Скидки
Баскетбол Новости

Дюрант вошёл в топ-3 игроков НБА по скорости набора очков, подборов и передач

Комментарии

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также форвард техасского клуба «Хьюстон Рокетс» американец Кевин Дюрант вошёл в число трёх самых быстрых игроков в истории НБА, набравших 30 000 очков, 5000 подборов и 5000 передач. Ассист, отданный в матче с «Сакраменто Кингз» (125:124 ОТ), позволил ему достичь последней отметки.

НБА — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
125 : 124
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Дерозан - 27, Мюррэй - 26, Шрёдер - 24, Уэстбрук - 21, Рейно - 12, Клиффорд - 6, Ачиува - 5, Монк - 2, Кардуэлл - 2, Макдермотт, Шарич, Эллис
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 28, Дюрант - 24, Томпсон - 18, Смит II - 18, Исон - 16, Шеппард - 15, Окоги - 3, Капела - 2, Холидей, Дэвисон, Тэйт, Адамс, Грин

Форвард стал третьим, кто преодолел этот рубеж по количеству сыгранных матчей, уступив только Майклу Джордану (960 игр) и Леброну Джеймсу (1107 игр). Также по ходу встречи он поднялся на 10-е место в списке лучших снайперов по реализации бросков с игры, опередив легенду «Хьюстона» Хакима Оладжьювона.

В текущем сезоне Дюрант в 23 матчах в среднем набирает 25,4 очка, 4,8 подбора и 4,0 передачи при 50% реализации бросков с игры и 44% с трёхочковой дистанции.

