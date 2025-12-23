«Панатинаикос» обыграл «Жальгирис» в Евролиге, Осман набрал 22 очка

В Каунасе, Литва, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный «Жальгирис» и греческий «Панатинаикос». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 92:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеди Осман, набравший 22 очка, совершивший три подбора и отдавший три передачи. 21 очко и три передачи на счету Кендрика Нанна. 14 очков и четыре передачи в активе Омера Юртсевена.

В составе «Жальгириса» 22 очка и шесть подборов заработал Мозес Райт. 17 очков и семь передач на счету Найджела Уильямс-Госса.

«Панатинаикос» одержал третью победу в Евролиге подряд. «Жальгирис» потерпел третье поражение в последних пяти встречах.