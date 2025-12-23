Скидки
Париж Баскетбол — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Жальгирис — Панатинаикос, результат матча 23 декабря 2025, счет 85:92, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» обыграл «Жальгирис» в Евролиге, Осман набрал 22 очка
Комментарии

В Каунасе, Литва, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный «Жальгирис» и греческий «Панатинаикос». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 92:85.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
85 : 92
Панатинаикос
Афины, Греция
Жальгирис: Уильямс-Госс, Франсиско, Райт, Браздейкис, Гедрайтис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Фарид, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джеди Осман, набравший 22 очка, совершивший три подбора и отдавший три передачи. 21 очко и три передачи на счету Кендрика Нанна. 14 очков и четыре передачи в активе Омера Юртсевена.

В составе «Жальгириса» 22 очка и шесть подборов заработал Мозес Райт. 17 очков и семь передач на счету Найджела Уильямс-Госса.

«Панатинаикос» одержал третью победу в Евролиге подряд. «Жальгирис» потерпел третье поражение в последних пяти встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
