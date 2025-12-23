Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бавария — Хапоэль Тель-Авив, результат матча 23 декабря 2025, счёт 72:82, Евролига-2025/2026

«Бавария» проиграла девятый матч в Евролиге подряд, уступив «Хапоэлю»
Комментарии

В Мюнхене, Германия, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местная «Бавария» и тель-авивский «Хапоэль». Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 82:72.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
72 : 82
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Бавария: Да Силва, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Динвидди, Габриэль, Маккормак
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Палатин, Эннис, Малкольм, Одиасе, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Элайджа Брайант, набравший 18 очков и совершивший семь подборов. 16 очков, семь подборов и три результативные передачи на счету Дэниела Отуру.

В составе «Баварии» отличился Андреас Обст, набравший 18 очков. 12 очков на счету Дэвида Маккормака. 11 очков и пять подборов на свой счёт записал Айзея Майк.

«Хапоэль» одержал четвёртую победу в пяти последних встречах в Евролиге. «Бавария» потерпела девятое поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Новости. Баскетбол
