Главная Баскетбол Новости

Секулич — о победе «Зенита» над клубом «Игокеа»: знали, что будем фаворитом в этой встрече

Секулич — о победе «Зенита» над клубом «Игокеа»: знали, что будем фаворитом в этой встрече
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу над боснийским клубом «Игокеа» (103:72) в рамках WINLINE Basket Cup.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 72
Игокеа
Лакташи
Зенит: Рэндольф - 21, Жбанов - 19, Шаманич - 15, Мартюк - 14, Фрейзер - 9, Димитриевич - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев
Игокеа: Рори - 15, Попович - 14, Милосавлевич - 8, Фаррахан - 8, Мустапич - 7, Антунович - 7, Тополович - 6, Еремич - 3, Илич - 2, Бесс - 2

«Прежде всего хотелось бы выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые снова пришли поддержать нас в матче, который, как и все предыдущие, был очень важен. Мы играли с командой, которая показывает хороший баскетбол. Они понимают, чего хотят. Знали, что будем фаворитом в этой встрече, но всё это нужно доказывать на площадке», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 4 января 2026 года в Перми с «Бетсити Пармой». Начало встречи — в 16:00 мск.

