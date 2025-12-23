Секулич — о победе «Зенита» над клубом «Игокеа»: знали, что будем фаворитом в этой встрече

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал победу над боснийским клубом «Игокеа» (103:72) в рамках WINLINE Basket Cup.

«Прежде всего хотелось бы выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые снова пришли поддержать нас в матче, который, как и все предыдущие, был очень важен. Мы играли с командой, которая показывает хороший баскетбол. Они понимают, чего хотят. Знали, что будем фаворитом в этой встрече, но всё это нужно доказывать на площадке», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 4 января 2026 года в Перми с «Бетсити Пармой». Начало встречи — в 16:00 мск.