Баскетбол Новости

Валенсия — Баскония, результат матча 23 декабря 2025, счет 89:81, Евролига-2025/2026

«Валенсия» обыграла «Басконию» в Евролиге
В Валенсии, Испания, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Баскония». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:81.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
91 : 81
Баскония
Витория, Испания
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Вильяр, Оморуи, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 18 очков и совершивший шесть подборов. 16 очков и три подбора на счету Камерона Тейлора.

В составе «Басконии» отличился Юджин Оморуи, набравший 17 очков и совершивший пять подборов. 13 очков на счету Тимоте Луваву-Кабарро.

«Валенсия» одержала четвёртую победу в пяти последних встречах в Евролиге. «Баскония» потерпела второе поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
