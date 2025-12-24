«Валенсия» обыграла «Басконию» в Евролиге

В Валенсии, Испания, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Баскония». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 89:81.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Мэтт Костелло, набравший 18 очков и совершивший шесть подборов. 16 очков и три подбора на счету Камерона Тейлора.

В составе «Басконии» отличился Юджин Оморуи, набравший 17 очков и совершивший пять подборов. 13 очков на счету Тимоте Луваву-Кабарро.

«Валенсия» одержала четвёртую победу в пяти последних встречах в Евролиге. «Баскония» потерпела второе поражение подряд.