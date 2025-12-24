Шаманич — о международных матчах: здорово играть с зарубежными командами

Центровой «Зенита» Лука Шаманич ответил на вопрос, могут ли международные матчи заменить Евролигу. Вопрос возник после победы команды над боснийским баскетбольным клубом «Игокеа» (103:72) в матче группового этапа Basket Cup.

— Могут ли такие международные матчи заменить встречи в Евролиге, насколько они похожи на игры Евролиги?

— Трудно сравнить, но здорово играть с зарубежными командами, надеюсь, в будущем таких матчей будет ещё больше. Хороший опыт для всех нас, конечно, мы хотим выиграть Кубок, это наша единственная цель. Сложно сравнивать Евролигу и WINLINE Basket Cup, потому что эти турниры немного отличаются, — приводит слова Шаманича пресс-служба «Зенита».