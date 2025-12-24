Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шаманич — о международных матчах: здорово играть с зарубежными командами

Шаманич — о международных матчах: здорово играть с зарубежными командами
Комментарии

Центровой «Зенита» Лука Шаманич ответил на вопрос, могут ли международные матчи заменить Евролигу. Вопрос возник после победы команды над боснийским баскетбольным клубом «Игокеа» (103:72) в матче группового этапа Basket Cup.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 72
Игокеа
Лакташи
Зенит: Рэндольф - 21, Жбанов - 19, Шаманич - 15, Мартюк - 14, Фрейзер - 9, Димитриевич - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев
Игокеа: Рори - 15, Попович - 14, Милосавлевич - 8, Фаррахан - 8, Мустапич - 7, Антунович - 7, Тополович - 6, Еремич - 3, Илич - 2, Бесс - 2

— Могут ли такие международные матчи заменить встречи в Евролиге, насколько они похожи на игры Евролиги?
— Трудно сравнить, но здорово играть с зарубежными командами, надеюсь, в будущем таких матчей будет ещё больше. Хороший опыт для всех нас, конечно, мы хотим выиграть Кубок, это наша единственная цель. Сложно сравнивать Евролигу и WINLINE Basket Cup, потому что эти турниры немного отличаются, — приводит слова Шаманича пресс-служба «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» оправдался за поражение с УНИКСом и разгромил боснийский клуб!
«Зенит» оправдался за поражение с УНИКСом и разгромил боснийский клуб!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android