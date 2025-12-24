Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Париж — Црвена Звезда, результат матча 23 декабря 2025, счет 102:92, Евролига-2025/2026

31 очко Батлера не спасло «Црвену Звезду» от поражения в матче с «Парижем» в Евролиге
Комментарии

В Париже, Франция, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный одноимённый клуб и сербская «Црвена Звезда». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 102:92.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
1-я четверть
102 : 92
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Роден, Стивенс, Докосси, Файе, Морган, М'Бай, Уаттара, Уиллис
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Робинсон, набравший 16 очков сделавший восемь передач. 14 очков и два подбора на счету Ламара Стивенса.

В составе «Црвены Звезды» отличился Джаред Батлер, набравший 31 очко и отдавший четыре передачи. 18 очков, четыре подбора и пять передач на счету Коди Миллер-Макинтайра.

«Париж» одержал первую победу в семи последних встречах в Евролиге. «Црвена Звезда» потерпела четвёртое поражение в пяти последних матчах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android