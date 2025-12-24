31 очко Батлера не спасло «Црвену Звезду» от поражения в матче с «Парижем» в Евролиге

В Париже, Франция, завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный одноимённый клуб и сербская «Црвена Звезда». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 102:92.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джастин Робинсон, набравший 16 очков сделавший восемь передач. 14 очков и два подбора на счету Ламара Стивенса.

В составе «Црвены Звезды» отличился Джаред Батлер, набравший 31 очко и отдавший четыре передачи. 18 очков, четыре подбора и пять передач на счету Коди Миллер-Макинтайра.

«Париж» одержал первую победу в семи последних встречах в Евролиге. «Црвена Звезда» потерпела четвёртое поражение в пяти последних матчах.