Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

АСВЕЛ — Анадолу Эфес, результат матча 23 декабря 2025, счет 103:99, Евролига-2025/2026

АСВЕЛ одолел «Анадолу Эфес» в овертайме в Евролиге
Комментарии

В Виллербане (Франция) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный АСВЕЛ и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча закончилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 103:99.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
23 декабря 2025, вторник. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
103 : 99
ОТ
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Эртель, Ажинса, Масса, Джексон, де Коло, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дессерт, Пуарье, Суидер, Мутаф, Османи, Йылмаз, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бастьен Вотье, набравший 28 очков и совершивший четыре подбора. 18 очков и два подбора на счету Глинна Уотсона. 17 очков, шесть подборов и восемь передач оформил Томас Эртель.

В составе «Анадолу Эфес» отличился Ник Уэйлер-Бэбб, набравший 20 очков, совершивший шесть подборов и отдавший восемь передач. 20 очков, четыре подбора и две передачи на счету Изайи Кординье.

АСВЕЛ одержал вторую победу в семи последних встречах в Евролиге. «Анадолу Эфес» потерпел второе поражение подряд.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Восток и Запад? Евролига открыла для себя гениальное изобретение НБА 1946 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android