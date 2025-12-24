АСВЕЛ одолел «Анадолу Эфес» в овертайме в Евролиге

В Виллербане (Франция) завершился матч 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026, в котором встречались местный АСВЕЛ и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча закончилась победой хозяев паркета в овертайме со счётом 103:99.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Бастьен Вотье, набравший 28 очков и совершивший четыре подбора. 18 очков и два подбора на счету Глинна Уотсона. 17 очков, шесть подборов и восемь передач оформил Томас Эртель.

В составе «Анадолу Эфес» отличился Ник Уэйлер-Бэбб, набравший 20 очков, совершивший шесть подборов и отдавший восемь передач. 20 очков, четыре подбора и две передачи на счету Изайи Кординье.

АСВЕЛ одержал вторую победу в семи последних встречах в Евролиге. «Анадолу Эфес» потерпел второе поражение подряд.