Евролига: результаты матчей 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Болельщики европейского баскетбола в общей сложности смогли посмотреть семь матчей. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Евролига. Результаты 23 декабря:

«Дубай» — «Олимпия» — 99:92;
«Фенербахче» — «Барселона» — 72:71;
«Жальгирис» — «Панатинаикос» — 85:92;
«Бавария» — «Хапоэль» Тель-Авив — 72:82;
«Валенсия» — «Баскония» — 91:81;
«Париж» — «Црвена Звезда» — 102:92;
АСВЕЛ — «Анадолу Эфес» — 103:99 ОТ.

Первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Хапоэль» (13 побед и пять поражений). На второй строчке располагается «Барселона», у которой 12 побед и шесть поражений. Тройку сильнейших замыкает «Валенсия» (12 побед и шесть поражений).

