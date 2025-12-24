Скидки
Баскетбол

Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Филадельфией» — RotoWire

Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Филадельфией» — RotoWire
Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс». Об этом информирует RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат
24 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
2-я четверть
38 : 31
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси, Драммонд, Лоури, Джордж, Эдвардс, Маккейн, Эмбиид, Брум, Гордон, Бона, Уокер, Саллис
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Дёмин, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Клэкстон, Сараф, Траоре

Встреча состоится в ночь на 24 декабря в Филадельфии и начнётся в 3:00 по московскому времени. Кроме Дёмина, в стартовом составе «Бруклина» выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Егор к настоящему моменту принял участие в 25 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал девять очков, 3,2 подбора и 3,4 передачи.

«Адаптироваться стало легче». Слова Егора Дёмина после лучшей серии в НБА
«Адаптироваться стало легче». Слова Егора Дёмина после лучшей серии в НБА

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

