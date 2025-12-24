Представлен статус Егора Дёмина перед матчем с «Филадельфией» — RotoWire

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс». Об этом информирует RotoWire.

Встреча состоится в ночь на 24 декабря в Филадельфии и начнётся в 3:00 по московскому времени. Кроме Дёмина, в стартовом составе «Бруклина» выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Егор к настоящему моменту принял участие в 25 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал девять очков, 3,2 подбора и 3,4 передачи.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА: