Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ощущение, будто это ИИ, абсурд». Стивен Адамс выделил игрока НБА

«Ощущение, будто это ИИ, абсурд». Стивен Адамс выделил игрока НБА
Комментарии

Центровой «Хьюстон Рокетс» Стивен Адамс высказался об атлетических данных защитника команды Амена Томпсона, сравнив его с одними из самых взрывных игроков, с которыми ему доводилось выступать за время карьеры.

«Я играл с Расселлом Уэстбруком — он невероятный атлет. Джа Морант — тоже невероятный атлет. Но все они немного разные. А Амен — из тех игроков, про которых нельзя сказать, что он лучше. Он просто другой. Это совершенно иной тип атлетизма. Очень уникальный», — сказал Адамс в подкасте The Old Man and The Three.

Новозеландский центровой признался, что до сих пор с трудом подбирает слова, чтобы описать физические возможности 22-летнего игрока:

«Это выглядит настолько нереально, что кажется глупым. Честно, иногда ощущение, будто это ИИ. Настолько это абсурдно», — добавил Адамс.

Сейчас читают:
Фото
Дюрант, Томпсон и Шеппард присоединились к молитве игроков «Милуоки» после матча

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android