«Ощущение, будто это ИИ, абсурд». Стивен Адамс выделил игрока НБА

Центровой «Хьюстон Рокетс» Стивен Адамс высказался об атлетических данных защитника команды Амена Томпсона, сравнив его с одними из самых взрывных игроков, с которыми ему доводилось выступать за время карьеры.

«Я играл с Расселлом Уэстбруком — он невероятный атлет. Джа Морант — тоже невероятный атлет. Но все они немного разные. А Амен — из тех игроков, про которых нельзя сказать, что он лучше. Он просто другой. Это совершенно иной тип атлетизма. Очень уникальный», — сказал Адамс в подкасте The Old Man and The Three.

Новозеландский центровой признался, что до сих пор с трудом подбирает слова, чтобы описать физические возможности 22-летнего игрока:

«Это выглядит настолько нереально, что кажется глупым. Честно, иногда ощущение, будто это ИИ. Настолько это абсурдно», — добавил Адамс.

Баскетболисты НБА выступили на сцене в балете «Щелкунчик»: