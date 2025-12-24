Скидки
МБА-МАИ — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский назвал трёх игроков «Зенита», не выполняющих требования Секулича

Владимир Гомельский назвал трёх игроков «Зенита», не выполняющих требования Секулича
Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о «Зените» после поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча прошла 20 декабря в Казани и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 88:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Пьерр - 24, Бингэм - 19, Рейнольдс - 16, Лопатин - 16, Швед - 8, Д. Кулагин - 5, Халилулаев, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков
Зенит: Шаманич - 20, Фрейзер - 19, Вонле - 10, Рэндольф - 6, Жбанов - 5, Мартюк - 4, Димитриевич - 4, Карасёв - 3, Воронцевич - 2, Емченко - 2, Щербенев, Узинский

«Тренер Секулич, как мне кажется, хочет, чтобы его игроки защищались агрессивно, начиная от центральной линии поля, с большим количеством двойных атак игрока, владеющего мячом, и перекрытием возможных линий поперечных передач. В «Зените» есть игроки, которые умеют это делать: Емченко, Фрейзер, Мартюк, Воронцевич и Жбанов.

Но, к сожалению, в команде есть и те, кто не выполняет эти требования тренера, — Димитриевич, Рэндольф, Вонле. Из-за этого оборона Зенита моментами выглядит абсолютно несогласованной, лишенной логичных подстраховок», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

