Владимир Гомельский назвал трёх игроков «Зенита», не выполняющих требования Секулича

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о «Зените» после поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча прошла 20 декабря в Казани и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 88:75.

«Тренер Секулич, как мне кажется, хочет, чтобы его игроки защищались агрессивно, начиная от центральной линии поля, с большим количеством двойных атак игрока, владеющего мячом, и перекрытием возможных линий поперечных передач. В «Зените» есть игроки, которые умеют это делать: Емченко, Фрейзер, Мартюк, Воронцевич и Жбанов.

Но, к сожалению, в команде есть и те, кто не выполняет эти требования тренера, — Димитриевич, Рэндольф, Вонле. Из-за этого оборона Зенита моментами выглядит абсолютно несогласованной, лишенной логичных подстраховок», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

