«Чёрт, у меня всё болит». Дрэймонд Грин выделил игрока НБА за физическую мощь

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался об игре форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, отметив его физическую мощь и агрессивный стиль.

«Матчи с Зайоном Уильямсоном превращаются в постоянные лобовые столкновения. Одна из главных причин моего уважения к его игре — он постоянно идёт вперёд. Каждый раз, получая мяч, он сразу идёт в атаку, и это всегда силовой контакт. Не думаю, что все понимают, какую силу создаёт Зайон», — сказал Грин в своём подкасте.

По словам игрока «Уорриорз», противостояние с Уильямсоном оставляет серьёзные физические последствия.

«В этих лобовых столкновениях ты постоянно получаешь силовые удары плечом. Он всегда ищет контакт. У меня было достаточно таких моментов. Но в последнее время всё доходит до того, что после матча с Зайоном уходишь с площадки с мыслью: «Чёрт, у меня всё болит». Это буквально лобовое столкновение в каждом розыгрыше», — добавил Грин.

